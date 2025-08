Verratti: “Ecco chi è la favorita per lo Scudetto”

L’ex calciatore del PSG, Marco Verratti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, sbilanciandosi per la prossima stagione di Serie A:

“Il Napoli l’anno scorso ha fatto davvero un miracolo: solo uno come Conte poteva riuscirci. Per me, comunque, l’Inter resta favorita, già per i giocatori che ha, e se prende Lookman è ancora la più forte. Ho ‘rischiato’ di tornare in Italia? Richieste ne ho avute, praticamente ogni anno. La verità è che non sono voluto tornare, sono un ragazzo che sempre si affeziona ai luoghi in cui è“.