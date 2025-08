Ugolini: “Idea Lookman per il Napoli in caso di partenza di Raspadori”

Secondo il giornalista Sky Massimo Ugolini, l’Atletico Madrid è interessato a Giacomo Raspadori del Napoli: se l’ex attaccante del Sassuolo dovesse partire, il club Partenopeo potrebbe provare a prendere Ademola Lookman dell’Atalanta come sostituto. Ecco quanto riportato dal giornalista: “Esiste un interesse dell’Atletico Madrid per Raspadori: per lui il Napoli chiede 30 + 5 di bonus. Si aspettano novità perché se dovesse partire i piani potrebbero cambiare. Il Napoli ovviamente non si è mosso per Lookman, ma resta una suggestione o forse qualcosa di più. E’ possibile che il Napoli possa farsi sotto soprattutto considerato che risparmierà per Juanlu, visto che non lo prenderanno e se arrivassero soldi per Raspadori. Il Napoli non si è ancora mosso per Lookman, questi sono pensieri di mercato“.