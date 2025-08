Schira: “Manna è già al lavoro per un colpo alla McTominay. Ecco la strategia del Napoli”

Curiosa suggestione di mercato quella lanciata da Nicolò Schira nel corso del suo intervento a Radio Marte. Secondo le parole del giornalista, il Napoli spera in un McTominay bis, con Manna già a lavoro per il colpo.

Ecco le sue parole: “Raheem Sterling al Napoli? l problema è lo stipendio. Lui e Jack Grealish ammiccano al Napoli, verrebbero volentieri, ma hanno un ingaggio fuori dalla portata degli azzurri. Il Chelsea venderebbe Sterling per 25 milioni e bisogna vedere quanto gli darebbe di buonuscita. Le ultime sue annate sono state negative, ha fatto molto male e c’è il dubbio che un giocatore come lui, un esterno che punta tutto sula velocità, possa essere ormai in una parabola discendente”.

Poi Schira ha continuato: “Detto questo i calciatori in uscita dalla Premier, spesso e volentieri, i Serie A sono dominanti. Si guarda in Premier per qualche altro colpo alla McTominay, un saldo di fine agosto. Il Chelsea, ad esempio, ha quindici giocatori in vendita e Sterling è stato proposto: lì si può fare shopping, perché in Inghilterra c’è una ‘bulimia’ che il Napoli sta studiando per capire su chi poter mettere le mani. Gli azzurri sono avanti col mercato, mentre le altre di Serie A restano un cantiere in alto mare. Non c’è fretta”.