Ordine: “Napoli adesso molto superiore al Milan”

Il giornalista Franco Ordine ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Milannews.it, commentando le differenze tra le big di Serie A:

“Sono molto preoccupato per gli elogi che arrivano dalla “setta” mediatica che aveva eletto Max Allegri nemico pubblico numero uno del calcio italiano. Sono preoccupato perché mi sembra una virata furba in attesa di sparare a palle incatenate al primo risultato negativo. È infatti molto presto per indovinare quale sarà il futuro di questo Milan perché al momento Napoli e Inter, per quanto se ne dica, sono nettamente in prima fila alla partenza del prossimo campionato”.