È appena arrivata l’ufficialità: Dan Ndoye è un nuovo calciatore del Nottingham Forest. Lo svizzero, ormai ex Bologna, è stato a lungo ricercato dal Napoli come rinforzo sulle fasce. Trattativa che non ha visto la sua buona riuscita, anche per l’inserimento della società inglese, che ha convinto i felsinei con un’offerta da 42 milioni+3 di bonus ed il 20% sulla futura rivendita, oltre a 5 milioni d’ingaggio per il calciatore.