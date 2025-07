Tuttosport – Simeone-Torino, l’entourage darebbe l’ok al trasferimento. La situazione

L’edizione odierna di Tuttosport scrive a proposito della trattativa tra Napoli e Torino per Giovanni Simeone. Secondo quanto riportato, il calciatore avrebbe aperto al trasferimento. Tra le vicende, quella per cui l’argentino avrebbe lasciato la sua abitazione napoletana, sarebbe segnale imminente di una partenza. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“L’entourage del calciatore darebbe il via libera a un trasferimento: del resto c’è la volontà del calciatore di lasciare Napoli per poter avere quello spazio che con gli azzurri si è ulteriormente ristretto dopo l’arrivo di Lucca. L’attaccante avrebbe già lasciato la sua casa di Posillipo trasferendosi in hotel, chiaro segnale di una imminente partenza. Cairo però, al di là di una trattativa – l’ennesima – da imbastire col Napoli deve anche guardarsi dalla concorrenza dell’Udinese”.