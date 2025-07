Tmw – Zanoli in uscita, tre club di Serie A sul calciatore del Napoli

Il futuro di Alessandro Zanoli con la maglia del Napoli è in bilico. Se persiste una possibilità che possa rimanere in azzurro come vice Di Lorenzo, c’è da riscontrare il forte interesse di più di una societa in Serie A. Secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb, ci sarebbero ben 3 squadre sul classe 2000: Bologna, Udinese e Parma. Il calciatore ha un contratto con il Napoli fino al 2028 ed è reduce da una buona stagione al Genoa, dove ha totalizzato 33 presenze tra tutte le competizioni, siglando anche una rete.