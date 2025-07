Quello di Giovanni Simeone è uno dei nomi più caldi in uscita in casa Napoli. L’argentino, che nell’ultima stagione non ha trovato enorme spazio, potrebbe lasciare gli azzurri nel corso di questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb, ci sarebbero ben due club di Serie A sulle sue tracce: il Torino ed il Pisa. I granata, potrebbero offrirgli una piazza ambiziosa, mentre i toscani insistono nonostante siano molto vicini a chiudere per M’Bala Nzola.