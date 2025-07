Radio Crc – Napoli, in caso di arrivo Gutierrez non si punterà ad un esterno alto. La situazione

Marco Giordano, giornalista di Radio Crc, ha svelato alcune novità relative alla trattativa tra il Napoli ed il Girona per Miguel Gutierrez sul suo profilo X. Secondo quanto riportato, qualora arrivasse lo spagnolo, il Napoli non si concentrerebbe sull’acquisto di un altro esterno d’attacco, limitandosi all’approdo di Juanlu. Inoltre, sarà Giacomo Raspadori l’alternativa sull’out sinistro e a Kevin De Bruyne. Infine, il sesto centrocampista potrebbe essere un under con spiccate doti fisiche. Di seguito, il tweet.

“Il Napoli segue Gutierrez del Girona da diversi mesi: la trattativa è impostata sui 25-30 milioni ed è avanzata. Qualora dovesse chiudersi, lo scenario dovrebbe essere il seguente: non si punta ad un esterno sinistro alto, ma solo all’arrivo di Juanlu come alternativa a Di Lorenzo, premesso che Zanoli vada al Bologna (la squadra più vicina con un prestito con obbligo condizionato). Il Napoli utilizzerà anche Raspadori (per il quale non ci sono offerte vicine ai 35 milioni richiesti) come sia soluzione alternativa all’impego di De Bruyne sia come soluzione offensiva (così come Spina e Gutiérrez verranno provati anche esterni alti da Conte) ed il sesto centrocampista dovrebbe essere un under con spiccate caratteristiche fisiche, alla Anguissa”.