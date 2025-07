Pedullà: “Gutierrez? Il Napoli potrebbe prendere lui al posto dell’esterno. Centrocampo? Piacciono Miretti e Fabbian, vi spiego”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, ha svelato alcune novità di mercato in riferimento al Napoli sul proprio canale YouTube. Si è parlato a proposito dell’interesse dei partenopei per Miguel Gutierrez, oltre che della strategia per il centrocampista. Piace Miretti, ma si studia anche un possibile colpo Giovanni Fabbian. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Il Napoli sta pensando di andare su situazioni diverse rispetto alla copertura del luogo. Deve arrivare un esterno offensivo? Sì, ma se sei convinto. Altrimenti, prendi anche un giocatore che può giocare anche lì. È tornato di moda Gutierrez dopo due mesi e mezzo, operazione da 20 milioni che in Spagna danno per fatta. Non è così, c’è stato un cambio di agente. Quindi, si può andare in fase di definizione ed è una virata rispetto alla necessità di prendere per forza un esterno offensivo. Miretti non era una trattativa perfezionata, ora il Napoli non affonda perché ci penserà. A lui affianchiamo il nome di Giovanni Fabbian, non è sicuro di rimanere al Bologna e piace anche agli azzurri per caratteristiche. Potrebbe essere il vice McTominay. Vedremo se ci sarà una virata su di lui o si rimarrà su Miretti. I felsinei potrebbero essere interessati ad una contropartita”.