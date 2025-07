Ndoye al Nottingham Forest: il Napoli ci aveva provato a lungo

Dan Ndoye è ufficialmente un nuovo giocatore del Nottingham Forest. L’annuncio è arrivato oggi, chiudendo una trattativa da 45 milioni di euro complessivi: 40 milioni fissi, 5 di bonus e una clausola del 10% sulla futura rivendita in favore del Bologna. L’esterno svizzero, classe 2000, ha firmato un contratto quinquennale con il club inglese, ponendo fine alla sua avventura in Serie A.

Le prime parole da nuovo giocatore del Forest confermano l’entusiasmo del ragazzo: “Sono davvero felice di aver firmato per questo club. È un momento molto entusiasmante per il Forest e ho capito subito di voler far parte di questo progetto. È una squadra ambiziosa, con una storia fantastica, e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”, ha dichiarato Ndoye dopo la firma.

Nel comunicato ufficiale pubblicato dal club inglese, si legge anche il benvenuto formale da parte della società: “Tutto il club dà il benvenuto a Dan, congratulandosi con lui per il trasferimento al Forest”. Parole a cui si è aggiunto lo Chief Football Officer Ross Wilson, che ha sottolineato: “Quella di Dan è un’aggiunta entusiasmante alla nostra rosa, un giocatore che seguiamo da molto tempo. Siamo molto felici che abbia scelto il Nottingham Forest per proseguire il suo percorso di crescita con noi”.

L’operazione rappresenta un colpo importante per il club inglese, ma è anche una grande occasione sfumata per il Napoli, che aveva seguito Ndoye con insistenza nelle ultime settimane. Il club azzurro aveva presentato un’offerta strutturata che superava i 40 milioni, ma con una formula (prestito con obbligo) che non ha convinto fino in fondo il Bologna. Il Napoli ha puntato forte sullo svizzero, considerandolo uno dei profili ideali per le esigenze di Conte, ma alla fine è stato il progetto Premier League ad avere la meglio.

Con la scelta di Ndoye, sfuma una delle opzioni più calde per il reparto offensivo azzurro, mentre il Napoli resta ora alla ricerca di alternative per completare la rosa in vista della nuova stagione.