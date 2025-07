Romano – Napoli su Miguel Gutierrez: contatti avviati

Il Napoli ha riacceso i fari su Miguel Gutierrez, uno dei terzini sinistri più promettenti del panorama europeo. Nelle ultime ore, il nome dello spagnolo è tornato prepotentemente in cima alla lista del direttore sportivo Giovanni Manna, che sta cercando il profilo giusto per completare la fascia mancina a disposizione di Antonio Conte.

A confermare i movimenti in corso è anche l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che attraverso il suo canale YouTube ha rivelato che il Napoli ha avviato contatti concreti nelle ultime 24 ore sia con il Girona, club proprietario del cartellino, sia con l’entourage del giocatore. L’obiettivo è capire la reale fattibilità dell’operazione e valutare i margini per un eventuale affondo immediato.

Gutierrez, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è legato al Girona da una clausola di recompra in favore dei Blancos, ma resta comunque uno dei profili più seguiti in Europa. Anche in questa sessione estiva ha attirato l’interesse di diversi club, soprattutto in Premier League e Ligue 1.

Il Napoli, però, può contare su un lungo lavoro di osservazione: il giocatore era stato già monitorato nei mesi scorsi e viene considerato perfettamente in linea con le esigenze tattiche della squadra azzurra. Qualità, visione di gioco e spinta offensiva fanno di Gutierrez il tipo di laterale che il club cerca per alzare ulteriormente il livello sulle corsie esterne.

La concorrenza non manca, ma il Napoli ha compiuto passi concreti per portarsi avanti. Se dovesse aprirsi uno spiraglio reale, la società partenopea è pronta a fare sul serio.