KKN – Gutierrez-Napoli, l’agente conferma: “Contatti con il Girona, ma c’è concorrenza”

Il Napoli continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un rinforzo per la fascia sinistra, e il nome in cima alla lista resta quello di Miguel Gutierrez. A confermarlo è Manuel Garcia Quilon, nuovo agente del calciatore spagnolo, che ha rilasciato un’intervista esclusiva a Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club azzurro.

“Le parti si stanno parlando, ma l’accordo totale ancora non c’è”, ha dichiarato Quilon, riferendosi ai contatti in corso tra il Napoli e il Girona. Il club di De Laurentiis ha intensificato i dialoghi nelle ultime ore, consapevole della concorrenza internazionale che circonda il giovane talento cresciuto nel vivaio del Real Madrid.

Gutierrez, considerato uno dei terzini sinistri più promettenti in Europa, è seguito da diverse squadre sia in Premier League che in Ligue 1. Nonostante ciò, il Napoli resta tra i club più interessati e attivi sul giocatore, avendolo osservato e seguito già da diversi mesi.

Il Girona, dal canto suo, non ha ancora aperto totalmente alla cessione, anche per via della clausola di recompra a favore del Real Madrid, che complica le trattative. Tuttavia, il Napoli ha già avviato i contatti sia con la società spagnola che con l’entourage del calciatore, con l’obiettivo di trovare una soluzione in tempi brevi.

Il club partenopeo vuole chiudere per un terzino con caratteristiche ben precise, e Gutierrez rappresenta il profilo ideale per inserirsi nel sistema tattico di Antonio Conte. La strada non è semplice, ma la trattativa resta calda.