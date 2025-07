Il Mattino – Capitolo esterno, Conte e Manna hanno una strategia ben precisa

Il Napoli è al lavoro per ingaggiare un nuovo esterno d’attacco. Saltato Ndoye, gli azzurri rimangono vigili su Federico Chiesa, Raheem Sterling e Jack Grealish. Al momento, Conte e Manna non sono presi dalla fretta, ed hanno una strategia ben precisa sul calciatore da prelevare. Di seguito, ecco quanto raccontato dall’edizione odierna de Il Mattino.

“Manna e Conte ne hanno parlato a lungo prima e dopo l’allenamento di ieri a Castel di Sangro. C’è da portare a casa il migliore colpo possibile. Non per forza un esterno di “grido” come quei profili venuti fuori fin qui. Ma non si vive di solo esterno, il Napoli non può concentrarsi su una sola strada. E non abboccherà all’amo della fretta. Si cercherà di seguire i piani: Conte aveva chiesto a inizio estate una coppia di esterni che potesse garantire solidità al reparto. Ma una pista più calda delle altre non c’è: fermo restando che i canali di comunicazione napoletani sono aperti, che l’entourage di Chiesa (ad esempio) lavora cercando una soluzione italiana per il proprio assistito e che Grealish non ha detto no alle prime avances dell’Everton arrivate due giorni fa”.