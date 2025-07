Il Corriere dello Sport riporta dell’interesse del Napoli per Juanlu Sanchez e di come la mancata chiusura di questo affare stia condizionando un’operazione in uscita degli azzurri: “C’è già l’accordo col giocatore, il Siviglia chiede 17 milioni e il 10% sulla rivendita. Si potrà chiudere solo alle condizioni del club azzurro. Per questo, al momento, è sospesa la partenza di Zanoli, che ha mercato ma che continuerà a lavorare con Conte anche in Abruzzo“.