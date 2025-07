Cds – Napoli, nei prossimi giorni affondo decisivo per Miretti: intesa quasi raggiunta

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa che porterebbe Fabio Miretti al Napoli: “Il nome forte è Fabio Miretti, un ragazzo di 21 anni che il d.s. Manna conosce perfettamente sin dai tempi della Juve Next Gen e che dalla sua ha anche l’anagrafe. Per intenderci: non è facile individuare un giocatore di livello che possa anche soddisfare le esigenze della lista. Con l’entourage del giocatore l’intesa è dietro l’angolo, ma con la Juventus bisogna trovare la quadra (valutazione elevata, 14-15 milioni). L’impressione è che i prossimi saranno i giorni dell’affondo decisivo: l’affare entra nel vivo“.