Cds – Napoli, Manna sta avendo contatti con l’entourage di Grealish: la situazione

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla ricerca da parte del Napoli di un esterno d’attacco sinistro: “Poi, certo, resta la questione dell’esterno offensivo che dovrà fare coppia con Lang a sinistra: ieri al Patini, nel corso delle prove tattiche, Spinazzola ha giocato più alto, un po’ come fece al Franchi con la Fiorentina, ma l’idea che questa soluzione possa tornare utile non esclude comunque la caccia a un’altra ala pura. Manna è attivo sul versante inglese: contatti vivi con Raheem Sterling, 30 anni, e Jack Grealish, 29 anni, rispettivamente in uscita dal Chelsea e dal City“.