CdM – Zanoli, Napoli e Bologna lavorano alla formula del trasferimento. La situazione

Il Bologna sta pensando ad Alessandro Zanoli. Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, la società felsinea è in contatto con il Napoli per trovare un accordo. Sul terzino di proprietà dei partenopei, c’è anche l’interesse di Fiorentina e Udinese. Di seguito, ecco quanto riportato. “Italiano e Sartori l’hanno individuato per ricoprire la casella del vice Holm sulla corsia destra. La formula potrebbe essere il prestito con obbligo di riscatto, l’investimento complessivo è di circa 5 milioni di euro, Italiano lo considera una buona soluzione nelle rotazioni, anche il Bologna giocherà le quattro competizioni: campionato, Coppa Italia, Europa League, Supercoppa”.