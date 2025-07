Bologna, l’Ad Fenucci: “Le cessioni di Beukema e Ndoye? Volevamo tenere tutti, poi si sono presentate occasioni vantaggiose”

Claudio Fenucci, Ad del Bologna, ha risposto ad alcune domande a margine della conferenza stampa di presentazione di Federico Bernardeschi. Tra le domande, gli è stato chiesto a proposito delle cessioni di Sam Beukema al Napoli e di Dan Ndoye al Nottingham Forest. A tal proposito, questa è stata la sua risposta.



“Ogni stagione dobbiamo realizzare degli utili che puntualmente poi vengono reinvestiti, ciò che abbiamo effettuato anche nelle scorse stagioni. Avevamo detto che la nostra idea era quella di riconfermare tutti. Poi, si sono presentate a noi due operazioni vantaggiose. Le risorse vanno reinvestite sia sul mercato che nel pagamento degli stipendi. Vogliamo proseguire in questo percorso di rafforzamento e miglioramento dei risultati sportivi. Al di là di altri movimenti in entrata e in uscita che sicuramente ci saranno, non effettueremo altre cessioni importanti. Ora abbiamo dei ruoli scoperti da completare”.