Anellucci: “Il Napoli deve puntare su Nusa, vi spiego il motivo”

Claudio Anellucci, agente Fifa, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per parlare del mercato del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Io credo che il Napoli, in maniera intelligente, possa fare entrambe le operazioni, perché ha possibilità economiche. È chiaro che non deve prendere tanto per prendere, ma andare su giocatori utili. Io, per esempio, punterei su Antonio Nusa, che è un giocatore straordinario, capace di fare la differenza. L’abbiamo visto contro l’Italia, ma chi conosce il ragazzo norvegese sapeva già della sua classe. Certo, il problema è sempre quello dello ‘strapagare’, ma se vuoi costruire un club di livello, devi rinnovarti con giocatori di alto profilo. Le rotazioni che piacciono tanto ad Antonio Conte costano, e quindi devi avere alternative valide in ogni ruolo. Dunque, sì, io punterei su un esterno, ma non trascurerei affatto l’idea di un terzino sinistro, come giustamente hai detto tu”.