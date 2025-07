Tuttosport – Il Torino monitora Simeone. C’è l’accordo con il calciatore ma non con il Napoli

Il Torino monitora Giovanni Simeone, attaccante del Napoli. Secondo quanto raccontato dall’edizione odierna di Tuttosport, il club granata sarebbe pronto a fiondarsi sull’argentino in caso di partenza di Tonny Sanabria. Il quotidiano, racconta che il club granata ha già trovato disponibilità da parte dell’entourage del calciatore. Manca però quello con la società azzurra, in particolare sul prezzo del cartellino.

“Il Torino vorrebbe ingaggiare Simeone, in caso di partenza di Sanabria. Il Pisa ci ha rinunciato, dopo tanti tentativi. Il suo ingaggio è troppo alto (1,7 milioni netti fino al 2026, a Napoli), difatti adesso i nerazzurri sono in pressing per Nzola, esubero della Fiorentina. Invece il Torino ha già ottenuto dall’entourage di Simeone una piena disponibilità a valutare il trasferimento in granata, con la condizione di un accordo tra i due club che però ancora manca sul prezzo del cartellino (in caso di prestito, il Napoli dovrebbe far scattare il proprio diritto di prolungamento del legame del centravanti dal ‘26 al ‘27). Indubbiamente Simeone è fuori dai piani del Napoli, è sul mercato e cerca squadra. Vagnati lo corteggia da 3 anni. Prima per Juric e Vanoli, ora per Baroni. L’attaccante 30enne in granata si trasferirebbe volentieri. Vede la porta con buona disinvoltura. Ma il Torino deve cedre Sanabria, è questo il passaggio nodale connesso”.