Ssc Napoli, annunciate due nuove amichevoli per il ritiro di Castel di Sangro. Info e prezzi

La Ssc Napoli, con un comunicato diffuso attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto che l’amichevole che si disputerà contro l’Olympiacos il giorno 14 agosto, inizialmente prevista per le 20:00, è stata anticipata alle ore 18:00. Si è inoltre comunicato che la squadra terrà due incontri amichevolni contro Casertana e Sorrento. Di seguito, il comunicato integrale contenente tutte le info ed i prezzo dei biglietti per le nuove partite.

La SSC Napoli comunica che l’amichevole con l’Olympiacos, inizialmente prevista per le ore 20:00 di giovedì 14 agosto 2025, è stata anticipata alle ore 18:00 dello stesso giorno. I biglietti già acquistati restano validi: sebbene sul tagliando sia indicato l’orario originario (ore 20:00), l’accesso allo stadio sarà regolarmente consentito per la nuova programmazione delle ore 18:00. Inoltre, in considerazione del sold out registrato nelle tre amichevoli internazionali contro Stade Brestois 29, Girona FC e Olympiacos FC, la SSC Napoli annuncia che saranno messi in vendita i biglietti per due ulteriori incontri a supporto della preparazione estiva. Le partite si disputeranno presso lo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, secondo il seguente calendario:

Napoli – Casertana: lunedì 4 agosto 2025, ore 10:00

Napoli – Sorrento: domenica 10 agosto 2025, ore 10:00

I tagliandi saranno disponibili a partire da giovedì 31 luglio alle ore 12:00, esclusivamente sulla piattaforma online TicketOne.

Prezzi

SETTORI PREZZO TRIBUNA 10€ DISTINTI 5€ CURVE 5€

Una volta completata la procedura, l’acquirente riceverà a mezzo mail il titolo in formato digitale (print@home), che potrà esibire agli ingressi dello stadio Patini di Castel di Sangro. In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore. La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e rispettare il Codice di Condotta della SSC Napoli. La SSC Napoli informa che, in occasione delle gare amichevoli che si disputeranno presso lo Stadio Patini di Castel di Sangro, saranno disponibili 25 posti riservati ai tifosi con disabilità. I posti sono collocati nel settore ‘Curva Nord’ e saranno accessibili attraverso il varco dedicato, collocato in prossimità del passo carraio della Tribuna. Si ricorda ai tifosi che i varchi di accesso al pubblico saranno monitorati e controllati mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva con personale di sicurezza, il quale vigilerà affinché non venga superata la capacità del massimo di affollamento di ogni area, compresa quella dedicata ai tifosi con disabilità.