Sacchi: “Conte sa che per vincere in Europa servono calciatori forti nell’uno contro uno, vi spiego”

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha rilasciato un’intervista per La Gazzetta dello Sport. In questa, si è fatto il punto su come le formazioni di Serie A si presentano ai blocchi di partenza del nuovo campionato. A proposito del Napoli, l’ex tecnico ha cercato di individuare qual è la strada che vuol percorrere Antonio Conte. Di seguito, le sue parole a riguardo.

Entriamo nel dettaglio. Il Napoli campione d’Italia si è rafforzato con Lucca, con Noa Lang, con De Bruyne. Che ne pensa?

«Antonio Conte conosce come si gioca in Europa. Sa che deve migliorare nell’uno-contro-uno. Sta cercando un altro esterno, si parla di Grealish. Vuole creare la superiorità numerica sulla fasce. È la strada giusta per scardinare le difese avversarie. E poi, con De Bruyne, ha alzato molto la qualità in mezzo al campo. Lucca sarà molto utile come ricambio di Lukaku sia in Italia che in Champions League».