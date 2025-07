Pedullà: “Chiesa? Il Napoli non sta bluffando. Nusa? A 35 milioni ti danno il polpaccio, non il calciatore”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, ha svelato alcune novità a proposito dei movimenti di mercato sul suo canale YouTube. Tra questi, ci si è soffermato anche sulla questione relativa all’arrivo di un esterno al Napoli. Di seguito, ecco quanto raccontato. “Valcareggi parla del Napoli che sta bluffando per arrivare a Chiesa? Cosa che non corrisponde alla realtà. Non ci sono bluff, se il Napoli vuole prenderlo, non capisco quale possa essere il bluff. Io penso che gli azzurri l’abbiano valutato e che continueranno a farlo. Ci sta pensando anche l’Atalanta. Conte lo ritiene il miglior esterno offensivo italiano, almeno pensava questo qualche anno fa. Non penso che Nusa possa essere un obiettivo per le italiane. A 30/35 milioni il Lipsia ti vende il polpaccio, non il calciatore. Kevin? Lo accosterei al Napoli solo se dovessi sapere che gli azzurri sarebbero disposti a tirar fuori quella cifra iperbolica per il norvegese”.