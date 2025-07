Orsolini torna sul gol di Bologna-Inter: “Non so dove mettere tutto quel che mi hanno mandato da Napoli!”

Riccardo Orsolini, calciatore del Bologna, è considerato dai tifosi del Napoli uno degli “eroi” del quarto scudetto. Il suo gol in rovesciata in Bologna-Inter, caduto al minuto 94′, ha permesso ai felsinei di battere i nerazzurri primi in classifica, consentendo ai partenopei un insperato aggancio alla vetta. Oggi, l’esterno ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. In questa, gli è stato chiesto di quel gol, e di se lo considera il suo più bello. A tal proposito, questa è stata la risposta del giocatore.

Il gol all’Inter è stato il più bello?

«Non so ancora dove mettere tutte le mozzarelle, i casatielli, i babà che mi hanno mandato da Napoli dopo quel gol e lo scudetto. Pazzesco. Io vorrei andare a Capri in vacanza: mi devo mettere barba e baffi?» sorride. «Quanto al gol, beh, il più bello è stato quello realizzato al Genoa in casa».