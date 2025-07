Orsi: “Meret resta il titolare e poi viene Milinkovic! Vi spiego”

Nando Orsi, ex portiere, oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni de Il Bello del Calcio per parlare del mercato del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Conte è rimasto proprio perché aveva avuto delle rassicurazioni da De Laurentiis su un mercato abbastanza corposo. Quindi De Bruyne, Lang, poi Beukema, sono giocatori che hanno curriculum, ma soprattutto sono giocatori che costano. E penso anche a Milinkovic-Savic che è l’ultimo arrivato. Credo che ci sarà ancora forse un altro acquisto. Quindi dico che il Napoli sta costruendo qualcosa di duraturo, e il mercato va proprio in questa direzione”.

Duo di portieri più forte della Serie A? “Indubbiamente sì. Chi è che può avere questi due tipi di portieri? Nessuno. Solitamente c’è sempre un portiere titolare, poi c’è il secondo portiere dietro, un pochino meno. Anche se, in questo momento, penso che Meret sia molto più forte. Poi dopo, Milinkovic-Savic dà delle garanzie perché gioca in maniera differente, quindi merita sicuramente più spazio. Insomma, il Napoli ha voluto prevenire nel caso in cui ci fosse qualche problema”.