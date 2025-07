Moretto a KKN: “Napoli, come esterni piacciono Chiesa e Nusa. Juanlu? C’è distanza ma un aspetto può favorire gli azzurri”

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità a proposito dei movimenti del Napoli ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto da lui riportato, la società azzurra ha in mente due nomi per rinforzare la fascia sinistra: Federico Chiesa e Antonio Nusa. Inoltre, si è anche parlato della trattativa tra i partenopei ed il Siviglia per il terzino Juanlu Sanchez. Stando a quanto raccontato, c’è ancora distanza tra le due società per quanto riguarda domanda e offerta, ma la necessità di vendere degli andalusi potrebbe favorire un eventuale approdo in azzurro del calciatore. Il Napoli, riferisce il collega, ha già avuto dei colloqui sia con Juanlu che con il papà.