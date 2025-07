Lookman-Inter, Percassi: “Lui vuole andare via, non è un segreto”

Una delle trattative più calde del calciomercato è quella che potrebbe portare Ademola Lookman a passare dall’Atalanta all’Inter. A tal proposito, è intervenuto l’ad della società orobica, Luca Percassi. A margine della conferenza stampa di presentazione del calciatore Honest Ahanor, ha svelato che il nigeriano abbia manifestato la sua volontà di lasciare l’Atalanta. Di seguito, le sue dichiarazioni riportate da Gianluca Di Marzio, che ricorda l’offerta dell’Inter: 42 milioni di euro+3 di bonus. “Ademola è da qualche tempo che manifesta il suo desiderio di andare via, non sto svelando un segreto. In tutti i nostri ragionamenti era il giocatore che sarebbe dovuto partire, perché una cessione all’anno fa parte della nostra filosofia. Il mercato porta però cose inaspettate e sapete tutto cosa è successo con Retegui. E per Ademola, nonostante tanti i interessamenti, non c’era stato nulla di concreto. Fino a ieri quando è arrivata offerta Inter che è una società con cui abbiamo ottimi rapporti. Ho visto Marotta in lega con cui ho grande rapporto e in questi giorni valuteremo con grande serenità l’offerta. Però i tempi e valori di uscita dell’Atalanta li decide solo l’Atalanta. Retegui non era nei nostri piani di farlo uscire perché è arrivato da poco. L’offerta per Lookman, ripeto, è solo da ieri“.