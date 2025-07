La Repubblica – ” De Bruyne non ancora al top, ecco quando potrà tornare in condizione “

L’edizione odierna de La Repubblica si è soffermata sulle condizioni fisiche di Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, che è ancora alla ricerca di una forma fisica ottimale. Ecco un estratto dell’articolo:

“Gli occhi dei tifosi del Napoli in Trentino (e anche dei compagni…) erano puntati tutti su De Bruyne e c’è poco da dire sulla sua straordinaria qualità. Ma è stato lo stesso campione belga ad ammettere pubblicamente di aver bisogno di cinque o sei settimane di tempo per raggiungere la condizione migliore. Non stupisce quindi che abbia brillato finora a sprazzi (6), al netto di qualche colpo straordinario”.