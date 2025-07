Quando porti nella tua squadra dei fuoriclasse, sei sicuro che la sua maglietta sarà oggetto del desiderio del tifoso. E così sta succedendo per Kevin De Bruyne. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le maglie messe in vendita nello store online e in quelli fisici stanno andando totalmente in ruba, tanto che il merchandising azzurro sta andando totalmente in tilt. Questo sichiama semplicemente “Effetto De Bruyne”.