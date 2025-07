Dall’Inghilterra – Napoli, spunta il nome di Trossard come alternativa a Ndoye. La situazione

Nuova indiscrezione di mercato in chiave Napoli. Secondo quanto riportato dal portale inglese Tbr Football, gli azzurri sarebbero interessati a Leandro Trossard, esterno di proprietà dell’Arsenal. Il belga classe 94 potrebbe lasciare i Gunners nel corso di questa sessione di mercato. Tra le squadre interessate ad ingaggiarlo, ci sarebbe proprio il Napoli, stando all’indiscrezione della testata. Gli azzurri, starebbero pensando all’ex Brighton in quanto l’affare per Dan Ndoye non si è concluso con esito positivo. Sulle sue tracce c’è anche l’Atalanta, a caccia di un potenziale sostituto di Ademola Lookman. Inoltre, rimangono vigili il Borussia Dortmund, il Fenerbahce e alcuni club sauditi. La volontà del calciatore è quella di rimanere in Europa.