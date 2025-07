Castellini a KKN – ” Milinkovic mi piace tanto, ha un grande piede “

Luciano Castellini, ex portiere, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni in merito al dualismo che ci sarà in porta tra Milinkovic-Savic e Meret:

“Pesaola aveva una grande qualità, capiva i giocatori. Nel nostro Napoli eravamo scarsi in molti, ma lui li faceva sentire importanti. Poi dopo diceva ‘ho detto un sacco di bugie oggi’ (scherza ndr.). Tra me e lui bastava un’occhiata per capirci al volo. Ricordo che a Napoli non eravamo in una situazione piacevole di classifica, ma lui non ci faceva sentire quella pressione.

Milinkovic-Savic e Meret? A me non piace il fatto che due portieri si debbano giocare il posto, si gufano a vicenda (ride ndr.). Per esempio io soffrivo se avevo un concorrente serio. Io ho giocato con 39 di febbre e le dita rotte perchè la mia prima regola era di non dare chances a nessuno. Meret? Lo allenai nelle nazionali giovanili, oggi è maturato e può imporsi anche a livello caratteriale. Milinkovic-Savic? Mi piace, è un portiere che ha fatto meglio dell’anno scorso in cui fece danni. Serve perchè ha un gran calcio, arriva da area ad area di rigore con un rilancio”.