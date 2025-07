Allegri in conferenza: “Scudetto? Napoli favorito, poi c’è l’Inter”

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole dei rossoneri contro il Perth Glory. Tra gli argomenti, il tecnico ha parlato anche della prossima Serie A, stilando la lista delle sue favorite. Di seguito, le sue dichiarazioni a riguardo riportate da La Gazzetta dello Sport.

“Il Napoli è la favorita per vincere lo scudetto perché di solito chi vince è sempre favorito. Poi c’è l’Inter che è forte e da anni fa un grande lavoro. Poi Juve, Atalanta, Roma, Fiorentina e Lazio: ci sono tante squadre che lotteranno per i primi quattro posti. Non giocare le Coppe europee è un vantaggio? Potremo allenarci tutta la settimana, ma lo svantaggio sarà che il Milan deve giocare la Champions per confrontarsi con le coppe e con grandi avversari”.