Un mese all’inizio del campionato: come Conte sta plasmando il suo “nuovo” Napoli

Manca un mese esatto all’inizio della Serie A 2025/26 e il Napoli questa volta sembra partito con una marcia in più rispetto alle altre big del campionato. Quest’anno infatti, il club di De Laurentiis ha cercato subito di non ripetere l’errore commesso nella scorsa stagione, quando l’affare Lukaku è stato chiuso a ridosso della chiusura del calciomercato estivo e Antonio Conte ha avuto da ridire per tutta la stagione. I partenopei infatti, si sono subito assicurati le prestazioni di De Bruyne, dando così una prova lampante della reale intesa tra De Laurentiis e l’allenatore.

Il tecnico salentino sul tavolo dell’incontro ha messo le richieste di mercato per infoltire la rosa e poter competere con più serenità su tutti i fronti, ma prima di tutto ha preteso maggiore tempestività di azione. Non è un caso che entro il ritiro di Dimaro (iniziato il 17 Luglio), siano stati già messi a segno anche i colpi Lang, Beukema e Lucca, questi ultimi subito pronti a raggiungere i compagni durante la preparazione. Il Napoli, del resto, sembra già in clima campionato.

Il calendario del Napoli all’avvio

Nelle prime cinque partite la squadra azzurra affronterà sia partite semplici sulla carta, che trasferte più ostiche come quelle di Firenze e di Milano contro i rossoneri, il 13 e 28 Settembre rispettivamente. La marcia della squadra di Antonio Conte inizierà però il 23 Agosto contro il Sassuolo fuori casa, partita più che abbordabile per gli azzurri, come dimostrano le quote per le scommesse sul prossimo campionato di Serie A, anche se la squadra azzurra dovrà stare attenta a non commettere l’errore di sottovalutare gli avversari. Questo errore è stato già fatto nella prima partita dello scorso anno contro il Verona, persa per 3 a 0 al Bentegodi, quando ad incidere su quella sconfitta fu anche la condizione atletica (non ottimale) degli ultimi arrivati dal mercato.

Un Napoli mai visto prima

Quel famoso incontro di fine stagione tra De Laurentiis e Antonio Conte non solo ha posto le basi per la permanenza del tecnico sulla panchina azzurra, ma ha anche cambiato per la prima volta – da Maradona in poi – lo status mediatico del Napoli agli occhi di tutta la Serie A. Il fatto che Conte sia rimasto in azzurro ha lasciato supporre a tutti le intenzioni da parte di De Laurentiis di farsi spazio ulteriormente tra l’élite del calcio italiano. L’aver programmato con largo anticipo il calciomercato dopo il secondo scudetto in tre anni, è segno inequivocabile di ambizione.

Ma a sembrare rinnovato non è soltanto il presidente, ma anche Antonio Conte. Mai prima d’ora lo avevamo sentito rilasciare dichiarazioni del tipo “Ho imparato che è importante festeggiare le vittorie e godersele a fondo”. Mai avevamo visto Conte così sereno di fronte all’idea di abbandonare l’integralismo di inizio carriera, per variare moduli e addirittura alternare partite con la difesa a quattro con gare con la difesa a tre.

Non a caso, in merito alla domanda su quale potrà essere il ruolo di De Bruyne, Conte ha dichiarato: “parlare di ruoli fissi non è in linea con ciò su cui stiamo lavorando”. Fatto sta, che in pieno calciomercato azzurro, Lukaku ha fatto sentire la sua vociona e ha garantito che “Conte è più duro del solito”. Gli obiettivi del Napoli? Possiamo fare un elenco, che ci renderà le idee ancora più chiare.

Conte per la prossima stagione vuole:

una rosa ampia con un doppione per ruolo

un allineamento totale con la proprietà

una squadra capace di cambiare pelle e adattarsi ad avversari diversi

De Laurentiis ha parlato disogno Champions da coltivare nell’arco di un triennio, fermo restando – come da lui stesso precisato – tutte le variabili della competizione, come i sorteggi e lo stato di forma degli avversari. Di sicuro, il Napoli 2025/26, che sta ancora sognando colpi di mercato e che coltiva il sogno Ndoye, punterà a difendere fino all’ultima giornata lo scudetto, come dichiarato da capitan Di Lorenzo. Il tutto con l’ambizione di diventare più costante anche in campo internazionale. Proprio come desidera Conte per la squadra, la città e probabilmente, anche per la propria carriera!