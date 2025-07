Sky-Il Napoli sta valutando come distribuire il budget: il punto

L’approdo di Dan Ndoye al Nottingham Forrest ha scombussolato i piani azzurri per quanto riguarda il mercato in entrata e si starebbe pensando di adoperare il budget per potenziare altri ruoli.

Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Manuele Baiocchini, nelle ultime ore ci sarebbe stata una lunga chiacchierata tra il patron De Laurentiis, mister Conte ed il ds Manna: “E’ un grosso punto interrogativo, è la stessa domanda che si sta facendo anche il club azzurro dopo tutta una serie di riunioni e analisi. Conte, Manna e De Laurentiis si sono visti e sentiti, tra l’altro il presidente e l’allenatore sono a Ischia, il ds è probabilmente collegato in video-conferenza. L’obiettivo esterno sinistro resta prioritario, ma il Napoli sta anche valutare se eventualmente investire quei soldi su un altro reparto. Magari non prendi più l’esterno d’attacco perché ti rendi conto che un investimento grosso lo vuoi in un’altra zona del campo.

Quindi il Napoli sta valutando anche questa situazione qui, però con priorità a capire se ci sono dei giocatori che possano sostituire quella che era nell’idea di Conte, Manna e De Laurentiis la posizione dell’esterno sinistro. Abbiamo fatto i nomi di Grealish del City, di Sterling del Chelsea, ancora prima che si entrasse nel vivo della trattativa per Ndoye quello di Sancho, che per caratteristiche è il giocatore più simile all’ormai ex giocatore del Bologna. Però il Napoli in queste ore si sta provando a chiedere se sia opportuno spendere 40 milioni in quel ruolo o distribuirli in altre zone del campo”.