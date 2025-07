Victor Osimhen è pronto a tornare in Turchia al Galatasaray e nella giornata di giovedì sosterrà le visite mediche per il club turco.

Fabrizio Romano sul proprio profilo X ha postato la notizia in merito alle imminenti visite mediche che attendono il calciatore nigeriano che nella giornata di domani è atteso in Turchia per la sistemazione prima delle stesse; sono ore calde sul fronte Osimhen ed il suo ritorno nel club in cui ha vinto lo scorso campionato ed il titolo di cannoniere.