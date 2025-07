L’edizione odierna di Repubblica analizza il mercato del Napoli, con particolare attenzione a una possibile svolta legata ad Alejandro Garnacho. Secondo il quotidiano, l’argentino torna ad essere un nome di rilievo per il club, considerato il primo obiettivo dopo l’addio di Kvaratskhelia. Repubblica sottolinea che questa pista non è affatto un depistaggio, soprattutto dopo la decisione di Ndoye di accasarsi al Nottingham. Garnacho, ormai in uscita dal Manchester United, avrebbe un costo più accessibile rispetto a gennaio. Segnali del suo imminente addio arrivano anche dalla sua esclusione da parte di Amorim dalla tournée americana. Con lo United pronto a valutare offerte, il Napoli sta riconsiderando l’operazione. Il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, aveva commentato la situazione a febbraio, a chiusura del mercato di aver trattato Garnacho e incontrato il giocatore anche prima della partenza di Kvara. Hanno presentato un’offerta importante al Manchester United, avvicinandoci molto. Tuttavia, a gennaio il calciatore ha richiesto condizioni economiche che al momento non potevano essere accettare. Non sarebbe neppure corretto, considerando la media salariale dello spogliatoio, inserire un giovane con uno stipendio significativamente più alto rispetto agli altri.