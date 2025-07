Pedullà: “Vi racconto la verità su Garnacho”

Il Napoli dopo il trasferimento di Ndoye in Premier prosegue la ricerca di un’ala sinistra da aggiungere alla rosa.

Nelle ultime ore sta tornando di moda il nome di Alejandro Garnacho, ala del Manchester United molto vicino al Napoli nel corso del mercato invernale; a riguardo ha parlato l’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale:

“Alejandro Garnacho viene ancora accostato al Napoli, forse perché i suoi rapporti con il Manchester United sono sempre più complicati dopo ultime vicende. In realtà c’è un retroscena che possiamo raccontare, ovvero che tra club e intermediari è calato il silenzio dallo scorso gennaio. Chi ha proposto Garnacho pensava, immaginava, di poter chiudere la pratica durante l’ultima sessione invernale. E quel silenzio non è stato interrotto fino a poche ore fa. Certo, sul mercato può sempre accadere tutto e il contrario, ma oggi siamo assolutamente in una fase di totale stand-by”.