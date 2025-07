Napoli 2025/26: le scommesse dei tifosi tra scudetto e sorprese

Con l’inizio della stagione 2025/26 ormai alle porte, cresce l’attesa per capire che volto avrà il nuovo Napoli. Dopo un’annata altalenante, fatta di momenti esaltanti e improvvisi cali, i tifosi partenopei si dividono tra ottimismo e prudenza. Ma c’è una certezza che accomuna tutti: la voglia di tornare protagonisti. E con essa, si riaccende anche l’interesse per il mondo delle scommesse sportive, dove il Napoli resta una delle squadre più “calde” su cui puntare.

Tra sogni di scudetto, possibili exploit europei e scommesse più “creative”, i tifosi azzurri hanno già iniziato a studiare le opportunità offerte dal nuovo campionato. E se è vero che il calcio è passione, scommettere in modo consapevole può renderla ancora più coinvolgente.

Le aspettative sul Napoli per la stagione 2025/26

Dopo la straordinaria vittoria dello scudetto nella stagione 2024/25, il Napoli si presenta al via del nuovo campionato con un obiettivo chiaro: difendere il titolo e confermarsi al vertice del calcio italiano. Il trionfo dello scorso anno, il quarto nella storia del club, ha riportato entusiasmo e orgoglio in città, consolidando un progetto tecnico che ha saputo unire qualità, continuità e ambizione.

La squadra ha mantenuto l’ossatura che ha guidato il percorso vincente, ma ha anche aggiunto innesti mirati per affrontare le nuove sfide, soprattutto sul fronte europeo. La Champions League, infatti, rappresenta il banco di prova successivo, dove il Napoli cercherà di tradurre la forza mostrata in Serie A in un cammino internazionale convincente.

I tifosi, galvanizzati dal recente successo, credono in una stagione da protagonisti su tutti i fronti. L’aspettativa non è più quella della sorpresa, ma della conferma. E questo cambia anche l’approccio degli scommettitori: ora le quote sul Napoli non sono più da outsider, ma da squadra di riferimento.

In questo contesto, ogni passo falso può pesare di più, ma la consapevolezza acquisita nella stagione passata sarà l’arma in più per affrontare un campionato che si preannuncia combattuto e spettacolare.

Quote e pronostici: cosa dicono i bookmaker

I principali operatori di scommesse sportive collocano il Napoli tra le prime quattro favorite per la vittoria finale in Serie A.

Le quote antepost per lo scudetto oscillano tra 6.00 e 9.00, segno di fiducia ma anche di cautela, vista la concorrenza di squadre come Inter, Juventus e Milan.

Interessanti anche le quote relative al capocannoniere, con il centravanti azzurro inserito tra i candidati principali, e quelle sul piazzamento Champions.

Chi cerca puntate più originali può trovare mercati dedicati a punti totali, numero di clean sheet o scontri diretti con le rivali storiche. Il Napoli, insomma, resta una squadra dal grande appeal anche per gli scommettitori.

Le scommesse più gettonate tra i tifosi partenopei

Dopo aver sollevato il trofeo della Serie A nella scorsa stagione, i tifosi del Napoli si avvicinano al campionato 2025/26 con una mentalità diversa: non più quella di chi sogna il colpo a sorpresa, ma di chi punta alla riconferma. Le scommesse più popolari riflettono questo cambio di prospettiva.

La giocata sul bis scudetto è tra le più gettonate, con quote che mostrano il Napoli come una delle principali candidate al titolo, a fianco delle solite rivali del Nord. Non mancano le puntate legate alla doppietta campionato-Champions, un sogno ambizioso che molti tifosi, con il cuore, non esitano a sostenere.

Grande attenzione anche alle scommesse sui marcatori, soprattutto se si considera che l’attacco azzurro ha brillato nella stagione precedente. Gli scommettitori guardano con interesse anche a mercati più specifici come il numero totale di vittorie in casa, i gol segnati oltre il 75’, o i clean sheet stagionali. C’è poi chi ama puntare su sfide simboliche, come le vittorie nei big match contro Juventus, Milan e Inter. In ogni caso, il tifo partenopeo resta appassionato e creativo anche nelle scommesse, trasformando ogni giocata in un atto di fede e orgoglio.