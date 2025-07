Moretto-Cajuste vicino a lasciare Napoli: i dettagli

Jean Cajuste è sempre più lontano da Napoli; dopo il mancato passaggio al Besiktas, il calciatore svedese sarebbe prossimo ad approdere nella Saudi Pro League nella squadra neo promossa del Neom.

Matteo Moretto, esperto di mercato, ha rilasciato delle dichiarazioni sul proprio profilo Youtube: ““Napoli e Neom sono molto vicine all’accordo e restano da limare solo piccoli dettagli tra i due club. Il Neom, alla ricerca di rinforzi per affrontare il salto nella massima serie saudita, considera Cajuste un profilo interessante per rinforzare in modo importante il centrocampo. La trattativa è da tenere d’occhio nelle prossime ore”.