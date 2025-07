L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha analizzato la situazione del mercato del Napoli. Stando al quotidiano, il club partenopeo aveva compreso da qualche giorno che la trattativa per Ndoye si fosse complicata e ha iniziato a valutare alternative. L’obiettivo è un attaccante proveniente dalla Premier League. Il Napoli punta ad acquisire un giocatore che attualmente vive ai margini della sua squadra, ma che possa offrire un giusto equilibrio tra talento e desiderio di rilancio. Tra i nomi individuati figura anche Raheem Sterling, di proprietà del Chelsea, ma reduce da un prestito all’Arsenal, dove non ha inciso particolarmente nella scorsa stagione. Per Sterling sono stati avviati diversi contatti, sia con la dirigenza dei Blues che con l’entourage del giocatore. Una soluzione possibile potrebbe essere un prestito con condivisione dell’ingaggio, considerando che il suo stipendio supera i 15 milioni lordi annui.