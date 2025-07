Come riporta la Gazzetta dello Sport, è saltato il passaggio di Walid Cheddira al Paok. I club e il calciatore avevano già trovato l’accordo per il trasferimento, ma alla fine l’operazione si è arenata. Su di lui ci sono alcuni club spagnoli, ma Cheddira ora vorrebbe restare in Italia, cercato da Cremonese e Monza.