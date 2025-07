Venerato: “Le ultime su Juanlu Sanchez e Miretti”

La SSC Napoli ha già realizzato sei acquisti per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Servono però altri tasselli per completare l’opera e mettere a disposizione dell’allenatore Conte una rosa completa con due alternative per ruolo.

L’obiettivo principale è l’esterno di attacco Dan Ndoye del Bologna, trattativa lunga e complessa. Altri ruoli però sono da rinforzare, ne ha parlato ieri sera alla Domenica Sportiva l’esperto di mercato Ciro Venerato.

Il Napoli cerca un esterno destro basso, in grado di sostituire Di Lorenzo in caso di necessità: il nome prescelto è quello dello spagnolo Juanlu Sanchez, per Venerato: “L‘obiettivo resta il laterale del Siviglia e della Spagna U21, gli azzurri non si smuovono da una offerta di 15 milioni, con gli spagnoli che ne chiedono 17 più un 10% sulla futura rivendita. L’impressione però è che l’affare si concluda positivamente“.

Conte attende anche un altro centrocampista, per completare una batteria di sei giocatori per tre posti. Il nome più gettonato attualmente è quello del bianconero Miretti, per Venerato: “Trattativa dura, Tudor non ha dato ancora il via libera e manca l’accordo per il cartellino visto che il Napoli non va oltre i 10 milioni, e la Juve ne chiede almeno 15“. Non circolano molti nomi in alternativa, ad inizio mercato è stato fatto quello del milanista Musah, trattativa arenatasi per mancanza di intesa.