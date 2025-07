Toni: “Molta distanza tra le big di A. Ecco chi è più avanti”

L’ex attaccante della nazionale italiana, Luca Toni, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

“Le cessioni di alcuni giocatori importanti stanno rallentando il mercato dei bianconeri, ma se dai via Vlahovic ti servono 2-3 colpi forti. In questo momento c’è molta distanza tra la Juventus e la coppia Napoli-Inter. E il Milan di Allegri, non avendo le Coppe, potrà concentrarsi soltanto sul campionato. A volte è un vantaggio avere un solo impegno, anche se le notti europee portano entusiasmo. Ai bianconeri manca qualcosa, però sono convinto che interverranno e alla fine Tudor sarà competitivo”.