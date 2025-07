Repubblica – ” Napoli, Conte sta valutando diverse soluzioni tattiche “

L’edizione odierna de La Repubblica ha riportato un’interessante aggiornamento in merito alle sedute di allenamento del Napoli, con un Antonio Conte che starebbe valutando diverse idee e soluzioni tattiche alternative. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Adesso il tecnico ha a sua disposizione due giocatori per ogni ruolo e può permettersi dunque il lusso di studiare nuove situazioni tattiche, che si sono già intraviste nelle prime amichevoli. La mediana azzurra ha aumentato ancora di più con l’inserimento di De Bruyne la sua qualità e saranno dunque fondamentali il possesso palla e il pressing alto, visto che nemmeno Anguissa è un vero e proprio incontrista. Per questo sta nascendo una squadra che sarà quasi costretta a dominare il gioco, alternando in caso di necessità al palleggio i lanci lunghi, avendo a disposizione due totem come Lukaku e Lucca.”