La Repubblica – ” Conte a Dimaro ha dovuto fare una scelta a malincuore “

L’edizione odierna de la Repubblica ha svelato un curioso retroscena in merito al ritiro azzurro a Dimaro. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano, Antonio Conte aveva intenzione di svolgere diversi allenamenti a porte chiuse, fermato però dall’impressionante affluenza di tifosi al ritiro, che ovviamente non volevano lasciarsi perdere l’occasione di vedere i propri beniamini in allenamento. Di seguito un estratto dell’articolo:

“I 50 mila tifosi che hanno invaso Dimaro hanno impedito per motivi di ordine pubblico gli allenamenti a porte chiuse, a ciò Conte è stato costretto a malincuore a rinunciare. Piccole ombre, le luci molte di più.”