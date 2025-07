Il Mattino – ” Napoli, sarà staffetta tra Lucca e Lukaku. Difficile vederli insieme in campo “

L’edizione odierna de il Mattino si è soffermata sulla nuova coppia d’attacco del Napoli, composta da Lorenzo Lucca e da Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato dal quotidiano, sarà difficile vedere i due giganti in campo insieme. Più probabile la staffetta tra i due, che quindi si contenderanno il posto da titolare. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Nonostante i test, il 4-2-4 è un’idea che ora non è praticabile, difficile immaginare il Napoli con i due giganti là davanti. L’opzione alternativa al 4-3-3, ora, è il 4-2-3-1 in un quadro tattico in cui a fare pressing sono in cinque-sei. Le due amichevoli, con Lucca titolare, hanno dato la dimostrazione di quello che vuole sia il Napoli: gli azzurri dovranno cercare sempre un dominio offensivo. Magari non sempre semplice da trovare”.