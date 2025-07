Corbo a la Repubblica – ” Nuovo stadio del Napoli, possibile inserimento di un fondo americano nel progetto “

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, ha svelato nel suo editoriale per il quotidiano delle interessanti novità in merito al progetto stadio, che con ogni probabilità vedrà il club azzurro costruire un nuovo impianto, lasciando così definitivamente il Maradona. Ci potrebbe anche essere il supporto di un fondo americano per la realizzazione del progetto. Di seguito un estratto dell’articolo:

“De Laurentiis va alla sfida puntando su un secondo impianto cittadino attraverso la Zes (Zona economica speciale) guidata da Giosy Romano. La Zes riduce nella massima legalità le procedure, la zona indicata dal Napoli prescrive già le volumetrie in area abbandonata accanto al Centro direzionale non distante da nodo ferroviario e aeroporto, un tempo ipotizzata per un nuovo Cis. Un fondo americano sarebbe anche pronto a rendere bancabile il progetto. La Zes non è un’autorità amministrativa indipendente per autorizzarlo, ma vale la pena di provarci. Per un club che sa già vincere, manca solo il mattone per dargli un valore immobiliare nell’ordine dei miliardi”.