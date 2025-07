Cds – Napoli, il Bologna rifiuta offerta da 40 milioni: ecco quali sono le alternative

ll Corriere dello Sport si è soffermato sulla trattativa tra Napoli e Bologna per Dan Ndoye, esterno d’attacco svizzero dei rossoblù: “Il nome che ha conquistato i giorni e le notti fino a diventare una telenovela è da mesi Dan Ndoye. Lo svizzero del Bologna, 24 anni, s’è ritrovato a essere un pezzo pregiatissimo da 45 milioni di euro: il Napoli s’è spinto fino a 35 più 5 di bonus, 10 più della prima offerta del Nottingham Forest, ma Saputo ha rifiutato. E Dan, invece, ha cominciato a riflettere tra la Premier, l’ipotesi di raggiungere il suo miglior amico Sam (Beukema) e il rinnovo con il Bologna. Insomma: il dubbio è diventato un rebus. Reggono le altre piste inglesi: Raheem Sterling, 30 anni, in prestito dal Chelsea; e Jack Grealish, 29 anni, in uscita dal City”.