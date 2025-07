Tragedia per il Bari e chiusura anticipata del ritiro

Una terribile notizia giunge dal ritiro del Bari, società di proprietà della famiglia De Laurentiis. Improvvisamente è deceduto un bimbo di soli 14 mesi, Elliot Charles figlio del calciatore belga Verreth, in forza al club biancorosso. Il piccolo nei giorni scorsi era stato ricoverato in ospedale – in Belgio, dove risiede la famiglia – per un presunto virus. La tragedia ha scosso squadra e società: il presidente Luigi De Laurentiis ha deciso il rientro a Bari della squadra e la chiusura anticipata del ritiro.